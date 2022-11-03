Киев никогда не использовал "зерновой коридор" для военных целей – МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пообещал не использовать так называемых "зерновой коридор" для военных целей, но при этом добавил, что новых гарантий не возникло.

"Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях", - заявил Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, какие гарантии Киев дал РФ.

По словам Кулебы, гарантии являются "всего лишь способом России сохранить лицо". Он отметил, что РФ вернулась в "продуктовую сделку" не потому, что "кто-то ей дал какие-то гарантии, а потому что было очень много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции".

Накануне Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

В ведомстве уточнили, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.

Москва считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора".