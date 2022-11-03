Глава администрации Пскова стал его мэром

Глава администрации Пскова Борис Елкин избран главой этого города. Об этом сам политик рассказал у себя в Telegram-канале.

"Благодарю депутатов думы Пскова за поддержку и оказанное доверие. Наша слаженная совместная работа пойдет на пользу городу и его жителям. Первоочередной задачей на посту главы считаю улучшение качества жизни горожан за счет повышения их комфорта, безопасности и социальной стабильности", - написал Елкин.

За полтора года работы главой администрации Пскова он определил для себя основные направления, по которым необходимо принимать оперативные решения, держать руку на пульсе.

"Особое внимание стоит уделить долгосрочным планам развития города. Строительство школ, детских садов, спортивных объектов, реконструкция дорог и прокладка новых улиц. Многие из этих проектов уже реализуются благодаря поддержке губернатора Псковской области и федерального центра", - написал Елкин.