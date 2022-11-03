Спецназ конфисковал семена конопли, выращивание которой одобрил свердловский губернатор

На действия компании "Рустехкон", занимающейся выращиванием конопли для Среднего Урала, анонимно пожаловались силовикам. Ранее производство конопли в промышленных масштабах поддержал губернатор Евгений Куйвашев, согласившись выделить для этого 2,5 млрд рублей. Однако эти факторы не остановили спецназ, который ворвался на склад компании и забрал семена на экспертизу.

Как сообщает Ural Mash, конфискация произошла вчера - силовики перевезли порядка 7 тонн семян на хлебобазу, и взяли немного для проведения экспертизы на содержание наркотических веществ. При этом директор "Рустехкона" Никита Соловьев отметил, что Росгвардия еще с лета неоднократно проводила проверки семян, однако ничего не выявила. Кому компания перешла дорогу Соловьев тоже не знает, но уверенно заявляет, что все домыслы - это клевета.

"Они сообщили, что мы там содержим в особо крупном размере семена, которые содержат наркотики. Наша полиция это восприняла как угрозу, совместно со спецназом ворвалась на склады. Следователи там взяли себе на пробу, чтобы провести лабораторные исследования семян на наличие ТГК - то есть наркотика. Ну не знаю, кому мы там помешали, кто решил анонимный звонок сделать. Мы бы, конечно, хотели бы выяснить, кто этот человек, который совершил этот звонок. Потому что по сути это клевета. Можно расценивать как клевету. Если он это сделал целенаправленно, то конечно же, в рамках законодательства будем писать исковое заявление в суд", - добавил директор компании.

Напомним, ранее глава региона заявлял, что выращивание конопли "Рустехконом" абсолютно легально. Куйвашев уточнил, что из нее собираются делать масло, муку и протеин. Ранее также сообщалось, что с помощью выращивания конопли планируется пополнить свердловский бюджет.