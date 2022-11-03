03 Ноября 2022
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Происшествия В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/Doninside / telegram-канал Inside &#127305; Donetsk

По центру Донецка ВСУ нанесли массированный удар

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под огонь артиллерии попал почти центр города.

Обстрел начался в 10 часов утра из Орловки, что под Авдеевкой, и велся из НАТОвских орудий калибром 155 мм. Под огнем боевиков оказался района магазина "Изумруд" рядом с горадминистрацией. Также прилеты вражеских снарядов были недалеко от краеведческого музея, травматологии, что чуть севернее центра города. Снова, как уже было на днях, начался пожар в жилом доме. Всего пострадало не менее десяти многоквартирных домов: пробиты стены, во многих окнах выбиты стекла. Под обстрел также попал автобус, который оказался вблизи эпицентра артиллерийского удара.

В результате массированного обстрела ранены минимум три женщины.

Ночью боевики нанесли удар по химическому заводу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. Обстрел велся из американских РСЗО HIMARS дважды - в 2 и 4 часа ночи.

За сутки на территории ДНР погибли как минимум трое мирных жителей, сообщают власти.

Теги: ДНР, обстрел, Донецк



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