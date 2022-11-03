В свердловском правительстве произошла рокировка министров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил еще несколько министров в правительстве региона. Некоторые чиновники сменили посты.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, должность заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области занял Алексей Кузнецов. В октябре согласие на его назначение дали депутаты Законодательного собрания. Кузнецов работает в правительстве региона с 2012 года. Ранее он возглавлял министерство природных ресурсов и экологии.

В свою очередь, министром природных ресурсов и экологии вместо Алексея Кузнецова назначен Денис Мамонтов. До этого он работал на посту министра экономики и территориального развития.

Александр Старков, чье назначение ранее также поддержал депутатский корпус, утвержден на посту министра финансов Свердловской области. Эту должность чиновник занимает с декабря 2020 года.

Кроме этого, губернатор назначил министра физической культуры и спорта региона. Им, как и раньше, стал Леонид Рапопорт, работающий в областном правительстве с 2009 года.

Напомним, 18 октября Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил несколько министров. Тогда никаких кадровых изменений не произошло.