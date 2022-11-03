03 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В СовФеде положительно смотрят на возвращение двухлетней службы по призыву

В Совете Федерации пройдут консультации по вопросу возвращения двухлетней службы по призыву для россиян. Об этом сообщил глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он считает, что идея будет поддержана, передает РИА Новости.

Ранее вернуть двухлетнюю срочную службу предложил зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что двухлетний срок службы был более эффективным: в течение первого года призывник проходил учебу, потом "как-то обкатывался в войсках", а на второй год он был готовым бойцом. Сенатор обратил внимание на сложность современной военной техники, освоить которую быстро невозможно. "Если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации", — уверен Джабаров.

С 1967 года срочная служба в рядах Советской армии составляла два года. В 1993 году этот срок был сокращен до полутора лет, но уже в 1996 году вернулись к двум годам на фоне чеченской кампании. 14 июня 2006 года Государственная дума России приняла поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", устанавливающие для граждан мужского пола, призванных в срок с 1 января 2007 года, срок службы в армии по призыву 18 месяцев, а с 1 января 2008 года — 12 месяцев.

Интересно, что в 2019 году президент России Владимир Путин подтвердил приверженность курсу на постепенный переход к полностью контрактной армии и уходу от срочной службы. "Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал тогда президент.

Теги: служба по призыву, совет федерации, армия



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Ранее 20.10.2022 13:43 Мск В Совфеде предложили вернуться к двухгодичной срочной службе в армии


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