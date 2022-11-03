03 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Иванов: С 10 по 20 числа мобилизованным переведут по 195 тысяч рублей

Мужчины, призванные на спецоперацию в рамках частичной мобилизации станут ежемесячно получать по 195 тыс. рублей. Первые выплаты будут производиться с 10 по 20 ноября, рассказал в своих соцсетях депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, на сегодняшний день периодически возникают проблемы с системой учета военнослужащих "Алушта". Депутат отметил, что в мирное время она справлялась с нагрузкой, сейчас же некоторые военнослужащие могут получить выплату с задержкой.

"С 10 по 20 число каждого месяца должны выплачивать минимум по 195 тысяч. Людей заводят в систему "Алушта", это учет военнослужащих. Если условного Иванова ввели в эту систему, он мобилизован, вот личный номер, тогда он получает деньги. После введения данных военнослужащие могут снимать, переводить, зачислять деньги. Женам они поступят через день", - рассказал Иванов.

Он добавил, что проблему осложняет ситуация с отсутствием жетонов у части мобилизованных - именно на их основании можно получать выплату. Однако из-за задержек системы, военнослужащий может по документам до сих пор находиться на подготовке, в то время, как уже сражается в зоне СВО - и это не единичный случай.

"На встречах с семьями мобилизованных вскрылась серьезная проблема – отсутствие у военнослужащих индивидуальных жетонов с личным номером. Почему это так важно, в частности для родных? Без жетона (точнее без личного номера на нем) жены и матери мобилизованного не могут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о денежном довольствии. Направил запрос министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры", - рассказал депутат.

Теги: Иванов, мобилизация, выплата



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