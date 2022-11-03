03 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске прокуратура обжаловала решение об УДО экс-ректора УралГУФКа, осужденного за взятки

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего ректора УралГУФК Евгения Орехова, осужденного за получение взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2020 года Орехов был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, его дочь – в посредничестве во взяточничестве. Орехов был приговорен к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно- хозяйственных функций в государственных органах и государственных учреждениях на срок 3 года. Его дочь получила 4 года в колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб.

По версии следствия, Орехов при посредничестве получил взятки от представителей коммерческих организации на сумму свыше 4,1 млн рублей. Эти деньги обвиняемый получал за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с УралГУФК.

Кроме того, по версии следствия, в 2015 году он заключил договоры аренды столовых, учебно-спортивного комплекса с индивидуальными предпринимателями под видом договоров оказания услуг. В результате в университет не поступило арендных платежей на сумму свыше 5,6 млн рублей.

Постановлением Копейского городского суда Орехов освобожден условно-досрочно на не отбытый срок 1 год 2 месяца 15 дней. Прокуратура обжаловала решение суда. По мнению прокурора, решение принято без учета установленных сведений о личности осужденного, лишь частично признавшего свою вину и погасившего всего 345 тыс. рублей из суммы назначенного штрафа. При этом добровольных мер к выплате штрафа осужденный не принимал при наличии фактической возможности.

Добавим, что из-за обжалования приговора Орехов из исправительного учреждения не освобожден.

Теги: Евгений Орехов, УралГУФК, суд, взятка, посредничество во взятке,



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