03 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
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В США снова заявили о том, что в Москве обсуждали применение ядерного оружия

Руководство России снова обсуждало применение ядерного оружия на Украине, заявили неназванные официальные лица США, пишет The New York Times.
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Отмечается, что высокопоставленные российские военные руководители недавно провели беседы по этому поводу, что вызвало повышенную озабоченность в Вашингтоне. При этом президент РФ Владимир Путин не участвовал в них.

Тем не менее, американские официальные лица заявили, что не видят никаких признаков того, что Россия размещает ядерное оружие или принимает другие тактические меры для подготовки к удару. По оценкам Пентагона, Россия располагает запасами до 2000 единиц тактического ядерного оружия.

Путин подчеркнул, что Россия ничего и никогда не говорила по поводу возможного применения ядерного оружия, а лишь отвечала на заявления лидеров западных стран, например экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.

"Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей - повлиять на наших друзей, на наших союзников, на нейтральные государства, сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее поддерживать", - сказал президент.

Еще одной причиной публикации подобных материалов в американской прессе могут быть выборы в Конгресс 8 ноября, накануне которых демократам надо сплотить электорат вокруг действующей администрации.

Теги: США, ядерное оружие



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