В США снова заявили о том, что в Москве обсуждали применение ядерного оружия
Руководство России снова обсуждало применение ядерного оружия на Украине, заявили неназванные официальные лица США, пишет The New York Times.
Отмечается, что высокопоставленные российские военные руководители недавно провели беседы по этому поводу, что вызвало повышенную озабоченность в Вашингтоне. При этом президент РФ Владимир Путин не участвовал в них.
Тем не менее, американские официальные лица заявили, что не видят никаких признаков того, что Россия размещает ядерное оружие или принимает другие тактические меры для подготовки к удару. По оценкам Пентагона, Россия располагает запасами до 2000 единиц тактического ядерного оружия.
Путин подчеркнул, что Россия ничего и никогда не говорила по поводу возможного применения ядерного оружия, а лишь отвечала на заявления лидеров западных стран, например экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.
"Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей - повлиять на наших друзей, на наших союзников, на нейтральные государства, сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее поддерживать", - сказал президент.
Еще одной причиной публикации подобных материалов в американской прессе могут быть выборы в Конгресс 8 ноября, накануне которых демократам надо сплотить электорат вокруг действующей администрации.