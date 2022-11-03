03 Ноября 2022
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Фото: pxhere.com

Дельфинов из севастопольского дельфинария ищут в Черном море по чипам

Инспекторы Росприроднадзора и сотрудники Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя ищут двух дельфинов в открытом море. Ранее сообщалось, что животных выкинули сотрудники местного дельфинария.

"Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались", - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Также она сообщила, что дельфинов чипировали – возможно, это помочь найти животных.

"Опасности млекопитающих подверг бывший владелец — будем настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Это дикий поступок, который должен быть оценён по закону. Прокуратура уже проводит проверку", - добавила чиновница.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил, что специалисты пока заметили только одного дельфина, непонятно – это дикий или из дельфинария. Приблизиться к нему не удалось.

Местных жителей просят оставлять в комментариях к постам Радионовой и Развожаева координаты мест, где они увидят дельфинов.

По поводу того, как животные из дельфинария оказались в море, Радионова написала: "Предположительно, произошёл спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску".

Теги: дельфин, поиски, севастополь, дельфинарий



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