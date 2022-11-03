Свердловчане задолжали энергетикам 1,6 млрд рублей. В суд поданы тысячи исков

За девять месяцев 2022 года свердловским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" направлено в суд более 65 тысяч исков о взыскании долгов за энергоресурсы с физических лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

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По данным энергетиков, сумма требований по долгам за тепло составила 307 млн рублей, за электричество – 280 млн рублей. А общая задолженность населения перед свердловским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" на 1 октября этого года составляет 1,6 млрд рублей.

В компании отмечают, что приказное судопроизводство, при котором стороны, в том числе должник, не вызываются в суд, значительно ускоряет процесс взыскания долга.

"На основании представленных документов суд выносит судебный приказ, который является и судебным актом, и исполнительным документом одновременно. В итоге должник, кроме суммы долга за коммунальные услуги, подлежащей взысканию по судебному решению, обязан возместить судебные расходы в виде государственной пошлины и судебных издержек, а также оплатить пени за просрочку платежа", - поясняют энергетики.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению незаконного подключения к горячей воде. Выяснилось, что должники срывают пломбы и подключаются самостоятельно. Теперь им грозит штраф до 10 тысяч рублей.