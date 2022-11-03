Парковку на Площади 1905 года могут закрыть уже после 13 ноября

12 и 13 ноября в Екатеринбурге состоится последняя ярмарка выходного дня на парковке Площади 1905 года. После этого, предварительно, стартует строительство Ледового городка. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе местной администрации.

Сроки закрытия парковки в преддверии Нового года пока только предварительные - точная дата станет известна после завершения конкурса на строительство Ледового городка и подписания контракта с подрядчиком. В документе как раз будут прописаны сроки реализации, о которых мэрия заранее оповестит горожан и автовладельцев.

Напомним, что в этом году темой Ледового городка станет 300-летие Екатеринбурга. Впервые за последние несколько лет центр уральской столицы украсит живая новогодняя ель высотой в 25 м. Итоги конкурса на подрядчика будут подведены 7 ноября. Начальная цена реализации проекта 26 млн 198 тыс. рублей.