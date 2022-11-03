Инфляция в октябре составила 0,23% - Росстат

Потребительские цены, по оценке Росстата, в октябре выросли на 0,23%, а с начала года - на 10,71%.

Для сравнения, в прошлом году инфляция в октябре была гораздо выше - 1,11%, так как рост цен ускорился к концу года. В нынешнем году рост цен после весеннего скачка замедлился.

Больше всего в октябре подорожали среди всех товаров, отслеживающихся Росстатом, свежие помидоры - на 29% в силу сезонного фактора. Огурцы и бананы - на 15%.

Подешевели сильнее всего яблоки - на 7% и гречневая крупа - на 6%. Также более чем на 3% снизились цены на смартфоны, что стало самым большим снижением среди непродовольственных товаров.

Банк России ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-13%, ожидания инфляции в следующем году не изменились - 5-7%.