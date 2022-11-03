В доме журналиста Андрея Караулова обыск: "По заявлению Чемезова. Статья "Клевета"

Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его загородном доме проходит обыск.

"По заявлению Сергея Чемезова. Статья "Клевета". Люди, вооруженные автоматами, пытались "болгаркой" вырезать ворота. "Пьеса" называется: "Ксения Собчак. Акт второй". Не получилось с Собчак – заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "Клевета" – не понимаю", - написал Караулов в своем Telegram-канале.

Караулов связывает возможный визит силовиков с тем, что он транслировал в эфире накануне.

"Все телефоны в моем доме (даже у тещи) не отвечают. Видимо, дачу накрыли еще и "колпаком". Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?" – пишет Караулов.

Ранее сообщалось, что по делу о вымогательстве, возбужденном в отношении коммерческого директора Ксении Собчак, заявителем был глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В 2019 году замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинял Караулова в вымогательстве. Он, в частности, заявил, что Караулов, якобы, требовал 2,4 млн руб. В обмен предлагал не выпускать в эфир передачу, "которая была заказана ему определенными всем известными политическими силами". В соцсетях Караулов ответил, что обратится к генеральному прокурору Чайке с требованием возбуждения уголовного дела: "И не по статье "клевета", а по статье "препятствие работе журналиста".