Челябинская область получит федеральные средства на строительство экотехнопарка

Правительство РФ направит 9,4 млрд рублей на строительство восьми экопромышленных парков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Средства будут предоставлены в виде имущественного взноса Российскому экологическому оператору. Экотехнопарки будут строить в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра.

Напомним, в июне стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) может оказать меры поддержки резидентам экотехнопарка в Челябинской области на сумму 2,6 млрд рублей. Деньги будут предоставлены федеральным бюджетом.