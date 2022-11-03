03 Ноября 2022
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" решили бороться с недобросовестными провайдерами из Екатеринбурге

Энергетики "Россети Урал"-"Екатеринбург" борются с недобросовестными провайдерами, которые годами используют имущество электросетевых компаний для самовольного подключения к связи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, такие действия являются несанкционированным вмешательством в работу современной цифровой инфраструктуры, которое в дальнейшем приводит к нарушению электроснабжения клиентов или даже к несчастным случаям при монтаже оборудования.

"Россети Урал"-"Екатеринбург" предупредили местных провайдеров о необходимости до 31 октября текущего года предоставить компании информацию о такого рода размещении волоконно-оптических кабелей (ВОК). После этого было необходимо провести совместную инвентаризацию с подписанием актов, маркировку в соответствии с требованиями законодательства, а также по правилам заключить договоры по выявленным объектам. В противном случае "Россети Урал" будут самостоятельно демонтировать все сети на инфраструктуре своего электросетевого комплекса, по которым у них нет договора.

По итогам выездных проверок компания уже составила перечень воздушных линий электропередачи, где ВОК были установлены самовольно и без договора. Демонтаж этих сетей пройдет в уральской столице с 7 ноября по 30 декабря. Аналогичные работы пройдут и во всем электросетевом комплексе страны.

Теги: Россети-Урал, Екатеринбург, провайдер, оператор связи



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