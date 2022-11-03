03 Ноября 2022
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Общество Центральный ФО Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

56 жителей Белгородской области "временно переселили" в Тульскую область

В Тульскую область из Белгородской отправили два автобуса с временными переселенцами. Это 56 человек, из которых 32 – дети. Их сопровождают медработники и представители районов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он не говорит, о жителях каких районов идет речь, но, вероятно, это люди из приграничных с Украиной территорий, которые подвергаются обстрелам.  

"Я понимаю, что у жителей много переживаний за свою жизнь, за жизнь своих детей и благодарен губернатору [Тульской области] Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку и за готовность принять белгородцев", - пишет Гладков в Telegram.

Белгородцы направляются в пункты временного размещения, где их встретит замгубернатора.

Об эвакуации – добровольной или принудительной – не объявлялось.

Теги: белгородская область, переселенцы, эвакуация



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