В Крыму увековечат память погибших участников СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал о том, что в республике до 15 ноября будет проработан и опубликован план по мерам поддержки семей погибших и раненых участников специальной военной операции, а также мероприятия на 2023 г. по реабилитации и оздоровлению военнослужащих, получивших ранения.

"Кроме того, до 15 ноября необходимо разработать план по увековечиванию памяти ребят, погибших в ходе спецоперации. Мы обязаны им своей жизнью и мирным небом над головой. Ни одно имя наших защитников не будет забыто", - написал Аксенов.

Горячие линии для семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут находиться под личным контролем министра внутренней политики, информации и связи Крыма Владимира Трегуба. Самые сложные вопросы будут направляться руководству региона.