Новосибирские IT-компании получили господдержку в разных формах в 2022 году

О комплексе федеральных и региональных мер поддержки, действующем в регионе для компаний информационно-коммуникационной сферы, рассказал в ходе пресс-конференции 3 ноября министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Как известно, в 2022 году на федеральном уровне кратно увеличен объем финансирования грантовых программ для IT-сферы, увеличены размеры грантов, расширены налоговые льготы для IT-компаний, реализована возможность получения льготных кредитов в банках, одобренных Минцифрой РФ. По словам Сергея Цукаря, первым высокотехнологичным инновационным компаниям из Новосибирской области уже одобрены льготные кредиты. Кроме того, уже получили одобрение почти 500 заявок на льготную ипотеку для новосибирских IT-специалистов – это одна из наиболее востребованных мер поддержки.

Большой пакет мер господдержки для компаний IT-сферы принят и на региональном уровне.

«Учитывая, что Новосибирская область – центр подготовки IT-кадров, особый упор мы решили сделать на меры поддержки, направленные на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов», – подчеркнул Сергей Цукарь. В частности, Правительством региона принято решение об оказании финансовой поддержки лучшим учителям информатики в школах – лучшие 50 учителей уже получили по 115 тысяч рублей. Ежемесячная доплата по 15 тысяч рублей установлена молодым преподавателям IT-дисциплин в колледжах. Школьники и студенты региона могут получить новые компетенции в сфере IT благодаря господдержке образовательных проектов СО НКО.

Также в регионе предусмотрено увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по IT-направлениям в организациях среднего профессионального образования и вузах. Как уточнил министр, в средне-специальных учебных заведениях региона в этом году контрольные цифры приема увеличены на 200 чел. Всего учебные заведения региона выпускают порядка 2 тысяч IT-специалистов в год, при этом ежегодно идет увеличение этого количества. В этом году общий набор студентов IT-сфере в уже достиг порядка 3,5 тысяч. Проводится модернизация материальной базы организаций, кроме того, совместно с крупнейшими IT-компаниями прорабатывается возможность дополнительного создания специальных кафедр, мастерских и лабораторий.

