Фигуранты дела Раковой и Зуева возместили ущерб в 65 миллионов рублей - МВД

Фигуранты дела о мошенничестве, по которому проходит экс-замминистра просвещения России Марина Ракова, признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб. Их показания позволили изобличить соучастников, сообщили в ГСУ ГУ МВД по Москве.

По этой причине следствие сочло возможным просить суд изменить им меру пресечения с ареста и домашнего ареста на запрет определенных действий. Речь идет о самой Раковой и трех ее сообщниках.

Накануне стало известно, что следствие просит Мосгорсуд изменить Раковой меру пресечения.

Дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбудили в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и иных лиц.

Ракова находится под стражей чуть больше года.