Мобилизованные свердловчане остаются без личных жетонов. О проблеме сообщили Шойгу

Некоторые жители Свердловской области, попавшие под частичную мобилизацию, до сих пор остаются без личных жетонов. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как написал сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, на встречах с семьями мобилизованных вскрылась серьезная проблема – отсутствие у военнослужащих индивидуальных жетонов с личным номером.

"По закону их выдают контрактникам, а раз мобилизованный по статусу приравнен к контрактнику, то ему жетон также полагается. Однако, как выяснилось, их до сих пор получили не все мобилизованные", - сообщил Иванов.

Он пояснил, что без жетона, а точнее, без личного номера на нем, жены и матери мобилизованного не смогут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о полагающемся и начисленном денежном довольствии.

"Направил запрос министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры", - добавил депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов просил главу Минобороны РФ дать разъяснения по поводу выплат мобилизованным.