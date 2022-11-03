03 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные свердловчане остаются без личных жетонов. О проблеме сообщили Шойгу

Некоторые жители Свердловской области, попавшие под частичную мобилизацию, до сих пор остаются без личных жетонов. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
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Как написал сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, на встречах с семьями мобилизованных вскрылась серьезная проблема – отсутствие у военнослужащих индивидуальных жетонов с личным номером.

"По закону их выдают контрактникам, а раз мобилизованный по статусу приравнен к контрактнику, то ему жетон также полагается. Однако, как выяснилось, их до сих пор получили не все мобилизованные", - сообщил Иванов.

Он пояснил, что без жетона, а точнее, без личного номера на нем, жены и матери мобилизованного не смогут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о полагающемся и начисленном денежном довольствии.

"Направил запрос министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры", - добавил депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов просил главу Минобороны РФ дать разъяснения по поводу выплат мобилизованным.

Теги: жетоны, мобилизация, Шойгу, Минобороны



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