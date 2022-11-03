На Южном Урале военнослужащих осудили за хищение у Минобороны РФ топлива на 7 млн рублей

Магнитогорский гарнизонный военный суд осудил военнослужащих за хищение топлива у Минобороны на сумму 7,1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Есин, являясь начальником службы ГСМ одной из восковых частей дислоцируемой в Чебаркуле, заметил, что воинскими подразделениями учет расхода в путевых листах и списание израсходованного дизельного топлива осуществляется всегда по максимально допустимым коэффициентам и параметрам. В связи с этим он решил похитить дизельное топливо. Для этого он создал ОПГ, в которую вошли военнослужащие Сарсенбаев, Белоусов и гражданин Исаев.

Путем создания излишек в 2019-2020 гг. они похитили принадлежащие Министерству обороны РФ топливо на общую сумму 7,1 млн рублей.

Есина приговорили к 6 годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей за растрату. Также он лишен воинского звания капитан. Остальные участники ОПГ также получили сроки в колонии. Также с них взыскана сумма причиненного ущерба.