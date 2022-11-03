На Южном Урале военнослужащих осудили за хищение у Минобороны РФ топлива на 7 млн рублей

03 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo







Происшествия Челябинская область
Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале военнослужащих осудили за хищение у Минобороны РФ топлива на 7 млн рублей

Магнитогорский гарнизонный военный суд осудил военнослужащих за хищение топлива у Минобороны на сумму 7,1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Есин, являясь начальником службы ГСМ одной из восковых частей дислоцируемой в Чебаркуле, заметил, что воинскими подразделениями учет расхода в путевых листах и списание израсходованного дизельного топлива осуществляется всегда по максимально допустимым коэффициентам и параметрам. В связи с этим он решил похитить дизельное топливо. Для этого он создал ОПГ, в которую вошли военнослужащие Сарсенбаев, Белоусов и гражданин Исаев.

Путем создания излишек в 2019-2020 гг. они похитили принадлежащие Министерству обороны РФ топливо на общую сумму 7,1 млн рублей.

Есина приговорили к 6 годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей за растрату. Также он лишен воинского звания капитан. Остальные участники ОПГ также получили сроки в колонии. Также с них взыскана сумма причиненного ущерба.

Теги: топливо, растрата, приговор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети