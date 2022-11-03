В "Кольцово" задержали пассажира, курящего на борту самолета. Опять

В аэропорт "Кольцово" снова вызвали транспортную полицию из-за курящего на борту самолета пассажира. Это третий случай за три недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел 2 ноября на борту рейса "Москва – Екатеринбург". Сообщение о необходимом наряде полиции поступило около 04.00.

"Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили 32-летнего жителя Екатеринбурга, который нарушал общественный порядок. Согласно акту командира воздушного судна, во время полета нарушитель курил в санитарной комнате", - рассказали в пресс-службе.

Мужчину доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД в аэропорту "Кольцово", где составили протокол об административном правонарушении. Речь идет сразу о двух статьях: ч.1 ст.6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и ч.6 ст.11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

Напомним, 17 октября при посадке на самолет рейсом "Екатеринбург – Санкт-Петербург" за дебош был также задержан пассажир. Мужчина по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Он выражался нецензурной бранью в отношении окружающих и курил сигарету, тем самым нарушая общественный порядок. После, уже 20 октября, за курение прямо в кресле салона, была задержана москвичка.

Похожий инцидент в "Кольцово" произошел и в марте - при посадке самолета рейсом "Хургада – Екатеринбург" были задержаны две пассажирки, которые курили, будучи в алкогольном опьянении. На замечания бортпроводников, девушки отвечали нецензурной лексикой.