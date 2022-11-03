03 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Назван размер средней зарплаты в Свердловской области в 2022 году

В управлении Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области назвали размер средней заработной платы в регионе в 2022 году. Данные на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге озвучила врио руководителя ведомства Антонина Перунова.
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По ее словам, начисленная среднемесячная зарплата одного работника за январь-август этого года составила 52 тысячи 778 рублей. Это превышает уровень января-августа 2021 года на 12,9%.

"Но реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, ниже уровня января-августа на 1%", - уточнила Перунова.

По ее данным, в обрабатывающих производствах средняя зарплата выше областного уровня на 8,3% и составляет 57 тысяч 166 рублей.

"Среди обрабатывающих производств самая высокая зарплата по виду деятельности – производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Уровень зарплаты там составил 65,2 тысячи рублей. А самая низкая зарплата в производстве одежды – 18,2 тысячи рублей", - добавила глава региональной службы статистики.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня было озвучено, что за девять месяцев этого года в Свердловской области заметно выросли цены на множество товаров.

Теги: зарплата, производства, Свердловская область



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