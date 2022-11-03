Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по РФ говорит о неадекватности киевского режима, - Патрушев

Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов.

"По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов. В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", - сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, считает Патрушев. Также он полагает, что Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма.