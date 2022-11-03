Запрет на вывоз из России 1,6 тысячи наименований товаров продлили до конца 2023 года

Правительство продлило до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования.

В перечень, установленный кабмином в марте этого года, входит более 1,6 тыс. наименований товаров. В их числе технологическое и медоборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, отдельные виды летательных аппаратов, оптоволоконные кабели, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металлов.

По решению правительства вывоз этих товаров запрещен во все страны, кроме членов Евразийского экономического союза.

Также продлено ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.