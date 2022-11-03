В Березниках оштрафовали предпринимателя оскорбившего мобилизованных россиян

Предприниматель Роман Оснадчук, который ранее снял "пьяное" сторис в запрещенной в России соцсети с оскорблениями в адрес мобилизованных россиян, оштрафован на 45 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Решение вынес Березниковский городской суд. Дело рассматривалось без участия Оснадчука.

По данным Properm.ru, его адвокат Равиль Миникеев также не явился в суд.

Защитник сообщил, что предприниматель отказался от его услуг.

"Он сказал, что не будет предоставлять никаких доказательств, никаких благодарственных писем. Заявил, что ничего не может его оправдать, что не имеет права оправдываться", - приводит издание слова адвоката.

Напомним, Роман Оснадчук опубликовал сторис, в котором, не стесняясь в выражениях, оскорбил мобилизованных россиян. Позднее видеоролик пропал из соцсети предпринимателя - либо он был удален самим пользователем, либо перешел в архив по истечении 24 часов после публикации. Сейчас мужчина и вовсе закрыл свой аккаунт. Однако скандальная видеозапись уже попала в другие социальные сети и вызвала гнев у жителей Березников и Пермского края: в комментариях интернет-пользователи потребовали наказать бизнесмена.

Почти сразу после распространения первого видеоролика мужчина опубликовал извинения, пояснил, что "перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей". Однако извинения жителей Прикамья не устроили. Накануне стало известно, что кто-то разбил витрину одного из магазинов бизнесмена.