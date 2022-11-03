Половина россиян не могут позволить себе ипотеку - Стратегия развития строительства и ЖКХ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. В ней говорится о проблемах в этой сфере и планах властей ее решать.

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Наибольшей проблемой обозначено ветхое жилье. С 2008 года признано аварийным около 31 млн кв. метров жилья, в том числе почти половина стали аварийными в последние пять лет. При этом в нем проживают около 800 тыс. человек. В среднем ежегодно аварийными становятся около 2 млн кв. метров жилья. То есть к 2030 году еще 16 млн кв. метров жилья станут аварийными.

Всего, по данным Росстата за прошлый год, из 2,5 млрд кв. метров жилого фонда многоквартирных домов около 100 млн кв. метров жилья имеет износ более 65%. При этом многие из ветхих домов до сих пор даже не включены в программу по расселению. Так, признано аварийным и не вошло в действующую программу около 16 млн кв. метров жилья.

Другая проблема — недоступность ипотеки. Правительство признает, что для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно в принципе - даже при нулевой ставке. А всего около половины не могут себе позволить ее из-за высоких ставок. Несмотря на многочисленные льготные программы и усиленную работу по снижению ставки, на конец 2021 года она равнялась почти 6% для новостроек и 8,3% для вторичного жилья.

"Вызовом является недоступность ипотеки для 50% населения при значении рыночной ставки по ипотеке на уровне 9-10%, а также отсутствие роста реальных доходов населения как основы для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье", - говорится в документе.

Планируется ряд мер, чтобы сделать ипотеку доступной для 60% россиян. Но если сейчас этот показатель, по данным Правительства РФ, равен 50%, то получается, что он будет увеличен лишь на 10%.

К 2030 году власти рассчитывают ввести в эксплуатацию по всей России более миллиарда квадратных метров жилья — не менее 550 млн многоквартирного и не менее 450 млн индивидуального. Для этого темпы строительства нужно увеличить до 120 миллионов кв. метров в год, чего еще не было. Для строительства 1 млрд кв. метров жилья к 2030 году необходимы более 75 трлн рублей частных инвестиций и значительный объем инвестиций в создание инфраструктуры для жилищного строительства. Значительную часть этих средств должно обеспечить ипотечное кредитование, то есть люди.

Также говорится о масштабном обновлении ветхого жилья, сокращении очередей на квартиры для льготников в пять раз (с 25 до 5 лет, но к 2030 году), повышении доступности для людей собственных квартир и домов и так далее.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стратегия учитывает все возможные риски, а власти твердо намерены воплотить планы в жизнь.