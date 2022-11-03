03 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: kurer-sreda.ru

Жительница Полевского отсудила трехкратную стоимость билетов за отмененный концерт Томаса Андерса

Жительница Полевского почти три года ждала выступления Томаса Андерса с купленными билетами на руках, однако в этому году терпению пришел конец. По итогу свердловчанка не только отсудила стоимость билетов, но и увеличила сумму выплаты в три раза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области, билеты потерпевшая купила еще в январе 2020 года - три штуки обошлись ей в 7 тыс. рублей. Концерт должен был пройти в апреле 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Позднее выступление артиста неоднократно переносилось на другие даты, но так и не состоялось.

В этом году свердловчанка наконец обратилась к уполномоченной организации, собираясь вернуть деньги, однако в этом ей отказали. Тогда потерпевшая решила перенести разговор в судебную плоскость и обратилась за помощью в Консультационный пункт для потребителей Южного Екатеринбургского филиала "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Там ей оказали помощь в подготовке искового заявления в суд.

В качестве ответчика в суде выступал ООО "Кассир.ру – национальный билетный оператор". С него и взыскали уже 24 тыс. рублей, в которые входят: стоимость билетов, неустойка за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя, компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Теги: Полевской, Томас Андерс, билет, суд



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