03 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

С начала 2022 года цены на товары и услуги на Среднем Урале выросли на 10,4%

За девять месяцев 2022 года в Свердловской области заметно выросли цены на множество товаров. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила врио руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по региону Антонина Перунова.
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По ее данным, в среднем потребительские цены на товары и услуги на Среднем Урале увеличились на 10,4%. Из них на продовольственные товары – на 8,6%, на непродовольственные – на 12,4%, на услуги – на 10,2%. Наибольшее повышение цен зарегистрировано в марте – на 7,7%.

"Среди групп продовольственных товаров от 15 до 23% возросли цены на фруктово-ягодные и овощные консервы, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, соусы, специи, мороженое, чай, кофе. Более 12% составил прирост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию. Сыры подорожали на 10,6%, масла и жиры – на 8,6%. Мясопродукты – на 6,6%, макаронные изделия – на 2,3%", - рассказала Перунова.

Она отметила, что цены на плодоовощную продукцию снизились на 14%.

"Более чем на 25% подорожали следующие виды продовольственных товаров: маргарин, поваренная соль, кексы и рулеты, сухофрукты, замороженные овощи, сырки творожные, глазированные шоколадом, кофе натуральный – в зернах и молотый, сгущенное молоко с сахаром, сахар-песок и печенье", - добавила глава региональной службы статистики.

продукты, магазины, цены, яйца(2015)|Фото: Накануне.RU

Она уточнила, что наблюдалось и снижение цен.

"Цены на куриные яйца снизились на 11,9%, пшено – на 6,7%, куры охлажденные мороженые – на 3%. От 30 до 60% подешевели капуста белокочанная, огурцы, помидоры, свекла, картофель, морковь, виноград. Цена на лук репчатый снизилась почти на 12%, апельсины – на 11,5%", - сообщила Антонина Перунова.

Что касается непродовольственных товаров, то более чем на 25% выросли цены на парфюмерно-косметические товары, ткани, легковые авто и ювелирные изделия. Более чем на 20% подорожали моющие и чистящие средства, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. Электротовары и другие бытовые приборы, медицинские товары, одежда и белье, строительные материалы подорожали от 7 до 14,5%.

Напомним, в октябре сообщалось, что инфляция в Свердловской области замедляется пятый месяц подряд. Такие данные приводили в Уральском главном управлении ЦБ РФ.

Теги: цены, рост, товары, Свердловская область



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