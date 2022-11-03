На Запорожской АЭС предотвращен теракт – Патрушев

Спецслужбам РФ удалось предотвратить теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи с коллегами из СНГ.

"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС", - цитирует Патрушева "Интерфакс".

Он добавил, что ВСУ продолжают обстрелы станции, а инспекционная поездка экспертов Международного агентства по атомной энергии не привела к прекращению атак.