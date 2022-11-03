03 Ноября 2022
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Общество В России
Фото:ktv.odessa.ua

Роскомнадзор вмешался в ситуацию с "пятью полами" при регистрации школьников

Роскомнадзор потребовал от администрации образовательного интернет-сервиса Scratch изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив, как и положено, два варианта пола. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В конце октября в телеграм-каналах появилась информация о том, что от детей потребовали регистрации на платформе Scratch в рамках изучения информатики.

"И при регистрации всплывает окно, где требуется ввести свой пол. Варианты: "мужской, женский, небинарный, другой пол, предпочитаю не говорить". И это на русском языке все! У нас в России! Ребенок, читая все это, спрашивает, что такое "небинарный пол"?! Страшно за будущее детей! Наших детей растлевают в рамках учебных программ", - написала одна из мам.

Лига безопасного интернета пообещала обратиться в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор на ресурс Scratch.

"Это откровенная пропаганда гомосексуализма среди детей в ходе образовательного процесса. Кроме того, сам ресурс вообще принадлежит Массачусетскому институту технологий (MIT), зачем он в наших школах?" - заявила директор Лиги Екатерина Мизулина.

Роскомнадзор подчеркнул, что администрация сервиса "уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования".

"Благодарю Роскомнадзор за столь оперативную реакцию на обращение Лиги", - написала Мизулина.

Характерно, что новость опубликована Роскомнадзором двусмысленно. В тексте говорится о том, что направлено уведомление о необходимости изменить набор данных, а в заголовке говорится о просьбе. Что именно было направлено, неизвестно.

Теги: роскомнадзор, регистрация, интернет, школа



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