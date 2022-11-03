Бывшую заведующую "Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области" признали виновной в мошенничестве

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей отделом профилактической дезинфекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Она признана виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.



"Судом установлено, что в период с октября 2018 года по июль 2020 года обвиняемая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заключала от имени своей родной тети (предварительно оформив ее в налоговых органах как индивидуального предпринимателя и получив доступ к ее расчетному счету) фиктивные договоры поставки инсектицидного средства "Бриз 25" для учреждения. В целях недопущения разоблачения женщина организовала поставку средства в учреждение через стороннего поставщика. Далее она осуществляла приемку, хранение и списание средства, вносила ложные завышенные сведения в документы первичного учета об объеме поставленного товара, на основании которых производилась оплата", - говорится в сообщении.

Ущерб бюджету составил 825 тыс. руб. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Тюменской области о взыскании материального вреда в пользу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области" в размере 825 тыс. рублей.