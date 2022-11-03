03 Ноября 2022
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Происшествия Крым
Фото: pxhere.com

В Севастополе владелец дельфинария выкинул дрессированных дельфинов в море

В Крыму владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов-афалин. Они более десяти лет жили в неволе, поэтому в дикой природе и холодной (относительно бассейна) воде выжить не смогут. Власти организовали спасательную операцию.

"Вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл", - написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что "монстра, зарабатывающего на животных, желательно бы отправить за решетку".  

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, первая дрессировщица попавших в беду животных (из дельфинария в Коктебеле) с утра вместе со специалистами отправится в море, чтобы попытаться найти дельфинов.

"Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной  машине транспортировать в порт "приписки" - дельфинарий Коктебеля", - рассказал губернатор.

"Специалисты говорят, что дельфины  погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться  ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть", - добавил Развожаев.

Теги: крым, дельфины, дельфинарий, севастополь



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