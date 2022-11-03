Екатеринбурженка пыталась спрятать от приставов BMW во дворе у подруги 

03 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo







Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Екатеринбурженка пыталась спрятать от приставов BMW во дворе у подруги 

Жительница Екатеринбурга пыталась избежать ответственности за неоплаченный кредит, скрывая от приставов свой автомобиль. Для этого свердловчанка выбрала, как ей казалось, самое укромное место - двор своей подруги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, молодая девушка задолжала кредитной организации более 3,5 млн рублей, из-за чего было возбуждено исполнительное производство о взыскании средство с должницы. Екатеринбурженка от уплаты всячески уклонялась: официально трудоустроена не была, да и к судебному приставу-исполнителю на прием не являлась. Тогда приставы решили зайти с другой стороны.

"Из ответов регистрирующих органов стало известно, что у должницы имеется в собственности автомобиль - BMW 320i xDrive. Транспортное средство объявлено в розыск", - рассказали в пресс-службе.

Автомобиль BMW 320i xDrive, арестованный за долги по кредиту(2022)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Долго искать машину не пришлось - она была припаркована во дворе коттеджа подруги должницы. Транспорт арестовали, после чего передали на ответственное хранение взыскателю – кредитной организации.

Теги: долг, кредит, приставы, автомобиль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети