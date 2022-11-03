Екатеринбурженка пыталась спрятать от приставов BMW во дворе у подруги

Жительница Екатеринбурга пыталась избежать ответственности за неоплаченный кредит, скрывая от приставов свой автомобиль. Для этого свердловчанка выбрала, как ей казалось, самое укромное место - двор своей подруги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, молодая девушка задолжала кредитной организации более 3,5 млн рублей, из-за чего было возбуждено исполнительное производство о взыскании средство с должницы. Екатеринбурженка от уплаты всячески уклонялась: официально трудоустроена не была, да и к судебному приставу-исполнителю на прием не являлась. Тогда приставы решили зайти с другой стороны.

"Из ответов регистрирующих органов стало известно, что у должницы имеется в собственности автомобиль - BMW 320i xDrive. Транспортное средство объявлено в розыск", - рассказали в пресс-службе.

Долго искать машину не пришлось - она была припаркована во дворе коттеджа подруги должницы. Транспорт арестовали, после чего передали на ответственное хранение взыскателю – кредитной организации.