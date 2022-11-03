Челябинских водителей просят воздержаться от дальних поездок

В Челябинской области в ближайшие дни ожидаются снегопады. Региональное управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, из-за погодных условий повышен риск совершения ДТП. Водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

В случае ухудшения погоды на дороги будут выведены 25 дополнительных нарядов ДПС.