Больше половины россиян верят в народное единство в стране

За год число россиян, которые верят в "народное единство" в нашей стране, выросло сразу на четверть – с 31% до 56%. Тех же, кто не верит в единение, наоборот, стало почти вполовину меньше (в 2021 году – 61%, в 2022 – 37%). Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на которые ссылается РИА Новости. Исследование приурочено ко Дню народного единства.

Главным фактором, повлиявшим на единство россиян, респонденты считают специальную военную операцию, а также отношение Запада к России (28%). Также россияне верят в мирное сосуществование всех наций в стране (15%), стремление к объединению в трудные времена (9%). Еще 9% заявили, что объединяет россиян поддержка большинством Путина и его политики.

Всероссийское исследование "ВЦИОМ-Спутник" проводилось 28 октября 2022 года путем телефонного опроса 1600 россиян в возрасте от 18 лет.