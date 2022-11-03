03 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Больше половины россиян верят в народное единство в стране

За год число россиян, которые верят в "народное единство" в нашей стране, выросло сразу на четверть – с 31% до 56%. Тех же, кто не верит в единение, наоборот, стало почти вполовину меньше (в 2021 году – 61%, в 2022 – 37%). Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на которые ссылается РИА Новости. Исследование приурочено ко Дню народного единства.

Главным фактором, повлиявшим на единство россиян, респонденты считают специальную военную операцию, а также отношение Запада к России (28%). Также россияне верят в мирное сосуществование всех наций в стране (15%), стремление к объединению в трудные времена (9%). Еще 9% заявили, что объединяет россиян поддержка большинством Путина и его политики.

Всероссийское исследование "ВЦИОМ-Спутник" проводилось 28 октября 2022 года путем телефонного опроса 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Теги: россияне, день народного единства, опрос



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