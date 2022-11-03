03 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

В Югре День народного единства "вживую" отметят выставками, акциями и "Ночью искусств"

Во всех муниципалитетах Югры отметят День народного единства. Праздник этот как светский, так и церковный – для православных это день Казанской иконы Божией Матери. В честь этих событий в городах округа пройдёт много мероприятий. Среди них – "Ночь искусств", этнографический диктант, акция "Россия – единая семья". О том, как в многонациональном регионе отмечают праздник единения различных этносов, читайте в материале Накануне.RU.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – многонациональный регион, который чтит традиции каждого народа, который живет на его территории. Для округа особая гуманитарная задача – сохранение, развитие, популяризация языков и культуры коренных малочисленных Севера. Губернатор Наталья Комарова поддержала инициативу Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера по созданию в Югре Центра культуры финно-угорских народов.

"Он будет способствовать укреплению международных связей через совместные гуманитарные инициативы в сфере развития культурного, языкового, исторического наследия арктических народов. Этот проект должен стать знаковым событием предстоящего председательства России в Арктическом совете", - сказала Наталья Комарова.

ханты-мансийск(2011)|Фото: Накануне.ru

О национальном колорите округа рассказывают и за его пределами. 27 сентября, в День туризма, в Москве, в Центре "Космонавтики и авиации" ВДНХ открылась выставка фотографа Олега Зотова "Сердце Югры". Она по-новому открывает неповторимый образ северных территорий, знакомит зрителей с историей и культурой народов, населяющих этот регион.

День народного единства – повод показать, насколько богат округ различными этносами, а значит, своей богатой культурой и традициями. Среди мероприятий – "Большой этнографический диктант". Он состоится в 12.00 3 ноября в Музее природы и человека. Диктант проводится в канун Дня народного единства в очном и онлайн-форматах. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов, для участников старше 16 лет – из 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященных местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября этого года. В 2021 г. в Югре акцию поддержали 17 тыс. участников.

Различные учреждения Югры устраивают свои праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Одно из традиционных культурных мероприятий – "Ночь искусств", она состоятся 3-4 ноября. Два года подряд, в 2020-21 гг., акция проходила онлайн, поэтому югорчане соскучились по "живому" празднованию. В этом году сквозной темой станет Год культурного наследия народов России, а слоганом – #МыВместе.

Более 100 учреждений культуры Югры ежегодно принимают участие в "Ночи". Например, галерея-мастерская художника Геннадия Райшева (Ханты-Мансийск, Чехова, 1) станет поликультурной институцией, включающей в себя литературную мастерскую "Многонациональная Россия", в которой прозвучат стихи и песни на языках народов, проживающих на территории нашей страны. Через диалог культур участники мероприятия не только познакомятся с литературным творчеством многонациональной России, но и выразят свою любовь к Родине в арт-перформансе "Сила Слова". Музыкальная мастерская объединит молодых югорских музыкантов разных направлений в синтезе русской, сибирской, хантыйской культур. Художественная мастерская "Земля, рождающая реки" позволит участникам выразить любовь к Родине средствами изобразительного искусства.

КМНС, малочисленные народы, коренные народы, ханты, манси, аборигены, оленевод(2014)|Фото: губернатор ХМАО

В Сургуте (МАУ "Городской культурный центр", улица Сибирская, 2) в 14.00 4 ноября состоится тематический концерт (является частью проекта "Сургут – наш общий дом"). В мероприятии поучаствуют национальные творческие коллективы Городского культурного центра и артисты Сургута, которые продемонстрируют уникальность каждого народа и неповторимые колоритные особенности вокального и хореографического искусства.

В Белоярском в 15.00 3 ноября откроется выставка "Белоярский – территория содружества" (4А микрорайон, 2). Экспозиция состоит из предметов быта представителей различных национальностей, живущих на территории Белоярского района, а также коллекцию кукол в национальных костюмах.

Есть также мероприятия, которые начнутся до Дня народного единства, а закончатся после него. Например, в Радужном с 25 октября по 30 декабря в эколого-этнографическом музее "Библиотечно-музейного центра" (первый микрорайон, дом 43) проходит музейно-литературная выставка "Разные, но дружбою едины!". Она отражает этническое многоцветие Радужного, разнообразие и самобытность культуры представителей народов, живущих в городе, как неотъемлемой части большой России. Предметы быта и одежды окружают книги с классическими произведениями, отражающими историю, менталитет того или иного народа.

Теги: День народного единства, ХМАО, Ночь искусств, Большой этнографический диктант



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