В Нижнем Тагиле соединят две набережные плавучим мостом

Набережные городского пруда в Нижнем Тагиле решили соединить при помощь понтонного моста. Плавучая конструкция обойдется местному бюджету минимум в 1,4 млн рублей. По крайней мере такую сумму выставила администрация города для поиска организации, которая выполнила бы комплексные инженерные изыскания для объекта. Победитель должен определиться уже на следующей неделе.

Соединение берегов "Тагильской Лагуны" сделает город более привлекательным для туристов. Мост должен пройти от клуба моржей за отелем "Демидов Плаза" до набережной за ГДДЮТ. С инициативой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которого поддержал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил невозможность сделать единую набережную из-за водозабора НТМК и насосной станции "Водоканала-НТ". Потому плавучий мост станет отличной альтернативой объединения берегов.

Согласно документации, вдоль береговой линии мост шириной в 3 м протянется на 820 м. Выйти на берег можно будет с пяти точек, а на самом мосту обустроят шесть смотровых площадок 5х6м. Держать конструкцию будут 10-метровые буронабивные сваи, максимальная нагрузка на которые составляет 25 тонн. Закрепят же сооружение якорями и цепями, расположенными друг от друга на расстоянии до 6м.

Начать строительство планируется в 2024 году. До этого времени Тагильский пруд должны обследовать на предмет загрязнения воды, замерить уровень воды, а также изучить флору и фауну береговой линии. После этого предстоит подготовить проект строительства, пройти госэкспертизу и только потом начать строительство. Предварительная сумма затрат составит 120 млн рублей.