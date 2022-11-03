На Урале женщина засудила Wildberries из-за отказа вернуть деньги за сапоги

Жительница уральского закрытого города Лесной успешно выиграла суд у известной компании Wildberries.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на сайте wildberries.ru с ООО "Вайлдберриз" ей был заключен договор купли-продажи двух пар женских сапог за 7,5 тысяч рублей. Товар был оплачен в тот же день, а обувь получена в пункте выдачи товара.

Однако примерив сапоги дома, клиентка решила, что они не подходят ей по размеру, и на следующий день обратилась в пункт выдачи, чтобы сдать их обратно. Приемщица предупредила, что в системе возврата произошел сбой, но они сделают отправку в течение дня. В итоге сапоги приняли, но никакого документа (акта приема-передачи товара) не выдали, только записали контактный телефон покупателя.

В тот же день, за 15 минут до закрытия пункта выдачи, женщине позвонила приемщица и сообщила, что товар отправить не получилось и его надо забрать. За сапогами клиентка пришла 16 марта, однако уже другой приемщик заявил ей, что он успешно сделал возврат 15 марта и сапоги якобы отправлены. Однако деньги так и не поступили на счет покупателя, а длительная переписка со службой поддержки результатов не дала.

В июне жительница Лесного обратилась в консультационный пункт для потребителей, чтобы составить иск в суд. Лишь после этого компания вернула деньги за товар. Но женщина не успокоилась и решила взыскать с продавца все понесенные ею убытки и неустойки.

В итоге исковые требования к ООО "Вайлдберриз" о защите прав потребителя были удовлетворены. С компании взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке, а также расходы на юридические услуги – более 12 тысяч рублей.