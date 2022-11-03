На Урале женщина засудила Wildberries из-за отказа вернуть деньги за сапоги

03 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo







Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале женщина засудила Wildberries из-за отказа вернуть деньги за сапоги

Жительница уральского закрытого города Лесной успешно выиграла суд у известной компании Wildberries.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на сайте wildberries.ru с ООО "Вайлдберриз" ей был заключен договор купли-продажи двух пар женских сапог за 7,5 тысяч рублей. Товар был оплачен в тот же день, а обувь получена в пункте выдачи товара.

Однако примерив сапоги дома, клиентка решила, что они не подходят ей по размеру, и на следующий день обратилась в пункт выдачи, чтобы сдать их обратно. Приемщица предупредила, что в системе возврата произошел сбой, но они сделают отправку в течение дня. В итоге сапоги приняли, но никакого документа (акта приема-передачи товара) не выдали, только записали контактный телефон покупателя.

В тот же день, за 15 минут до закрытия пункта выдачи, женщине позвонила приемщица и сообщила, что товар отправить не получилось и его надо забрать. За сапогами клиентка пришла 16 марта, однако уже другой приемщик заявил ей, что он успешно сделал возврат 15 марта и сапоги якобы отправлены. Однако деньги так и не поступили на счет покупателя, а длительная переписка со службой поддержки результатов не дала.

В июне жительница Лесного обратилась в консультационный пункт для потребителей, чтобы составить иск в суд. Лишь после этого компания вернула деньги за товар. Но женщина не успокоилась и решила взыскать с продавца все понесенные ею убытки и неустойки.

В итоге исковые требования к ООО "Вайлдберриз" о защите прав потребителя были удовлетворены. С компании взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке, а также расходы на юридические услуги – более 12 тысяч рублей.

Теги: суд, товар, возврат, Лесной



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети