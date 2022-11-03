Канцлер Германии поменял отношение к Владимиру Путину - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину и теперь выступает за нахождение с ним общего языка. Он не сообщил, с чем именно связаны такие разительные перемены во взглядах главы немецкого правительства.

"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил свою позицию, отметив важность диалога", - цитирует Эрдогана издание Daily Sabah.

Накануне Эрдоган обсуждал зерновую сделку и с Путиным, и с Шольцем по телефону.