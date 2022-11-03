Спасатели предупреждают свердловчан о гололедице и повышенной опасности на дорогах

МЧС Свердловской области предупреждает местных жителей о сильных гололедных явлениях - гололеде, сложном отложении, отложении мокрого снега на проводах и повышенной опасности на дорогах из-за гололедицы.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными и внимательными. Особенно это касается автовладельцев. При поездке им необходимо учитывать погодные условия и неукоснительно соблюдать ПДД.

Пешеходы тоже должны быть осторожны, особенно при выходе на проезжую часть. В этот период рекомендуется отдать предпочтение обуви на плоской и нескользящей подошве, а также держать руки свободными для удержания равновесия.

Помимо этого необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Телефон спасателей: "101", "112".

Напомним, что еще в понедельник синоптики прогнозировали в Екатеринбурге относительно теплую, но снежную рабочую неделю. К выходным ожидается похолодание. При этом осадки ожидаются на протяжении всех семи дней.