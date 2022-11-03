03 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Двое уральцев похитили наркомана и вымогали у него деньги, обещая сдать в полицию

Двум жителям Первоуральска предъявлено обвинение в похищении человека. Злоумышленники вымогали деньги у своей жертвы.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 31 июля этого года. Двое мужчин у здания по улице Гагарина в Первоуральске, применяя насилие к местному жителю, поместили его в автомобиль ВАЗ-2110. Там они потребовали передать им 50 тысяч рублей. Затем потерпевшего отвезли в квартиру на улице Чусовая и стали незаконно удерживать.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уралец, ставший жертвой вымогателей, употреблял наркотики.

"Наркозависимый мужчина недалеко от кинотеатра "Восход" подобрал так называемую "закладку", в надежде, что сейчас "подлечится". Однако, счастью не суждено было сбыться: в этот момент к нему подошли два гражданина, которые посадили его в машину и увезли, а по дороге стали вымогать деньги, в противном случае обещая поведать в полицию о его криминальных похождениях. Потерпевшего привезли домой и там продолжили бить, требуя мзду. В конце концов, хозяин жилища позвонил брату и попросил его привезти нужную сумму денег, что родственник и сделал. А когда вымогатели уехали, выяснилось, что "закладка" оказалась пустой. Таким образом, наркозависимый и денег лишился, и наркотиков не получил", - отметил полковник Горелых.

По его данным, после этого пострадавший обратился в травмпункт с побоями и подал заявление в дежурную часть отдела полиции Первоуральска.

"Преступление сыщики уголовного розыска раскрыли, задержав двух подозреваемых. Один из них – местный житель, не работает и не судим, второй – гражданин одной из бывших союзных республик, ранее судимый за грабеж и кражу. На Урал приехал под предлогом учебы", - добавил Валерий Горелых.

По уголовному делу уже допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки и назначены экспертизы, в том числе судебная психиатрическая экспертиза в отношении одного из фигурантов. Оба задержанных находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги: похищение, наркоман, вымогатели, Первоуральск



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