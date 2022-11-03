В Совфеде пригласили Зеленского в Крым

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале оценил желание президента Украины Владимира Зеленского "съездить на море в Крым". Политик высказался также о том, что глава Украины "условием для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 г.".

"На мой взгляд, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории – предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль юго-восточных границ Украины образца 1991 г. Прямо сейчас, не откладывая. Уверен, что со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности. Но только со своей стороны", - написал Косачев.

Дальше наступит реальность.

"Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там – люди в Крыму и "вдоль границ 1991 г.", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, самоприсвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "бого(?)избранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все, но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - написал Косачев.

Россия же, говорит политик, защищает тех самых людей, живущих в Крыму и на всем протяжении границ 1991 г.

"Защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев" и ошибочно посчитавших границы захваченной страны пространством, где их право на национализм ничем не ограничено. Право на национализм ограничено человеческим достоинством. Право на достоинство не ограничено ничем. Будь то в Крыму, в Севастополе, на Донбассе или где бы то ни было ещё. Захваченная на Майдане страна не могла не распасться, безотносительно к печенькам. Нигде и никогда националистические лозунги не уберегали многонациональную нацию от распада. Примеров – море. Украина – очередная песчинка", - подытожил Косачев.