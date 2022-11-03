03 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Росавиация попросила компании и аэропорты отчитываются о безопасности каждое утро

Росавиация попросила участников авиационной отрасли каждый день в 6 утра отчитываться о ситуации с безопасностью.

Новое требование связано с режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральных округах. Аэропорты и авиакомпании проводят специальные учения по отработке сценариев терактов и пожаров, перевозчики докладывают о дебоширах и ложных звонках о минировании, а также проверяют навыки оказания первой помощи у сотрудников.

Как говорят эксперты, пока тренировки и доклады не осложняют работу транспорта, но потенциал ужесточения проверок есть.

Порядок действует с 25 октября и продлится "до отмены поручения", сообщает "Коммерсант".

Теги: Росавиация, авиакомпании



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