03 Ноября 2022
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.ru

Роскосмос подписал госконтракты на создание миссий на Луну

Роскосмос подписал с Научно-производственным объединением им. С.А.Лавочкина два государственных контракта, которые подразумевают создание двух лунных миссий - орбитальной и посадочной для забора грунта, следует из документов на сайте госзакупок.

"Головной исполнитель <...> обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом", - говорится в документе.

Данный контракт предполагает создание аппарата в 2022-2024 годах. Он должен будет проводить дистанционные исследования поверхности Луны (шифр "Луна-Ресурс-1" (ОА-2021)).

Второй контракт предполагает создание в 2022-2025 годах космического комплекса для контактных исследований естественного спутника Земли (шифр "Луна-Ресурс-1" (ПА-2021)).

Цена госконтракта на орбитальный аппарат - 9,3 млрд руб., на посадочный - 7,2 млрд руб. В ходе работ будет создана рабочая конструкторская документация, опытные образцы составных частей (СЧ) космических аппаратов (КА) для автономных испытаний, двигательные установки, летные образцы СЧ КА.

Для аппарата, который проведет контактные исследования спутника земли, планируется изготовление и испытания посадочного и грунтозаборного устройств, а также манипулятора.

Напомним, новый глава Роскосмоса Юрий Борисов пообещал высадить российских космонавтов на Луне к 2030 году. По его мнению, через восемь лет темпы развития российской космической программы позволят осуществить такой полет.

Теги: Роскосмос, Луна, космос



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