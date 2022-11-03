СМИ: 76% компаний столкнулись с отъездом сотрудников

После объявленной частичной мобилизации в России компании столкнулись с серьезными трудностями.

Речь идет об отъезде из страны сотрудников, причем как мужчин, так и женщин. Работодатели по-разному отреагировали на новые обстоятельства. Не все оказались готовы предложить своим подчиненным удаленку, как это было в период эпидемии коронавируса.

В то же время компании стали сталкиваться с невыходом новых сотрудников на работу — соискатели-мужчины часто дезинформируют рекрутеров, указывая в резюме готовность трудиться в московском офисе. По факту человека нет в стране и он может работать только удаленно.

Согласно опросу агентства ANCOR, за последние пару месяцев 76% компаний столкнулись с отъездом сотрудников. Единичные случаи миграции отметили 54% организаций. Об отъезде большого количества персонала сообщили 22% работодателей, при этом чаще других об этом говорили руководители из сфер электронной коммерции, разработки ПО и системной интеграции, интернет-компании.

49% компаний, которых коснулся вопрос отъезда, ощутили серьезное влияние на бизнес. Больше других эффект почувствовали фирмы с численностью персонала до 300 человек, их доля составила 20% от столкнувшихся с миграцией.

Неожиданностью оказалось то, что 54% компаний сообщили об отъезде женщин, хотя в подавляющем большинстве это были единичные случаи, показал опрос. О большом оттоке женщин чаще других сообщали компании из сфер разработки ПО и системной интеграции, e-commerce. При этом эмигрировавшие сотрудницы самостоятельно принимали решение об отъезде, а не следовали за другими членами семьи, сообщают "Известия".