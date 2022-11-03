В регионах РФ начали обсуждать отмену прямых выборов мэров

Регионы России начали обсуждать с Администрацией президента возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах, где они остались.

Сегодня россияне могут напрямую избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Новосибирска, Анадыря и Улан-Удэ. В администрациях четырех из этих регионов заявили о начале активной дискуссии по поводу необходимости избирать мэров.

Источники, близкие к АП, подтвердили, что обсуждается возможность отмены прямых мэрских выборов в Хабаровске. При этом окончательного решения еще нет, но оно может быть принято к февралю-марту 2023 года. Выборы запланированы на сентябрь 2023 года. Среди сторонников отмены прямых выборов и новый губернатор Хабаровского края, прежде не работавший в регионе Михаил Дегтярев, утверждают источники, близкие к его администрации.

С 2018 года мэром Хабаровска является Сергей Кравчук ("Единая Россия"), который с 1997 года работал в городской администрации. Но избранному в 2021 году Дегтяреву принципиально поставить мэром своего человека, поскольку в Хабаровске продолжается противостояние губернатора и местных элит, которые контролируют гордуму.

Еще один собеседник говорит, что у АП нет общей позиции на отмену прямых выборов, скорее принципиальная позиция их не возвращать. Есть точка зрения, что можно было бы оставить выборы там, где они есть, но против этого выступают губернаторы, добавляет источник: "Среди аргументов, которые они приводят, – необходимость направить средства на спецоперацию, а не на выборы. И аргумент сработать может". За последние годы единственный административный центр, где вернули прямые выборы, – это Улан-Удэ в 2015 году.

Как напомнил вице-президент РАПК Петр Быстров, общая тенденция на сворачивание прямых выборов мэров наблюдается давно, каждый год появляется информация о том, что несколько новых муниципалитетов переходят на конкурсную систему. Это связано с тенденцией на повышение управляемости: "С одной стороны, это логичные шаги, с другой – именно выборы такого уровня позволяют выпустить пар. Поэтому вопрос – стоит ли избавляться от таких инструментов".

Как считает политолог Александр Немцев, выборы мэров остались сегодня в крупных городах и они волнуют людей, а потому их отмена не будет простой: "Избирать своего мэра – добрая традиция, потому что в крупных городах многие сравнивают себя с Москвой (где есть прямые выборы). Но губернаторы в субъектах хотят пользоваться всей полнотой власти. Отмена выборов позволяет избежать политических конфликтов в регионе".

Эксперт отметил, что в обозримом будущем эта инициатива может быть поддержана ради экономии средств, сообщают "Ведомости".