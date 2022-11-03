03 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/maksim_ivanon / telegram-канал Максима Иванова

В российской армии появятся гуманитарные воинские части

В России будут созданы гуманитарные войска.

Специализированные части и подразделения появятся для помощи гражданскому населению в охваченных военными конфликтами регионах. Их оснастят транспортом, средствами для ремонта, запасами продуктов, воды и одежды. 

Как говорят эксперты, решение о формировании таких частей принято, в том числе и по итогам анализа опыта, полученного в ходе военной операции на Украине.

Предполагается, что гумвойска не будут выполнять боевых задач — они должны доставлять помощь местным жителям. Речь идет обо всем, чего зачастую бывают лишены люди в охваченных конфликтами районах: провизия, вода, теплые вещи и многое другое.

Сейчас изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений, сообщают "Известия". 

Теги: армия, военные, войска



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