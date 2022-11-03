Новые территории потребуют 900 млрд наличных рублей

Новые территории России для организации расчетов на них потребуют 900 млрд наличных рублей.

Об этом сообщили в Ассоциации банков РФ. Как заявил вице-президент организации Алексей Войлуков, средства могут туда доставить в течение нескольких месяцев. В Промсвязьбанке, который уже работает в новых регионах, сообщили, что по мере необходимости оперативно подкрепляют сеть наличными средствами.

По словам экспертов, деньги для использования на присоединившихся к России территориях могут быть напечатаны. Однако, по их мнению, поскольку средства предназначены для новых российских граждан и будут распределены между ними, значимого вклада в инфляцию такая эмиссия не внесет, сообщают "Известия".

Напомним, в России на объектах торговли и общественного питания рекомендовали усилить меры безопасности. Например, в условиях военного положения, которое введено в четырех новых субъектах, магазины могут установить защитные решетки на окна и двери, а также планировать завоз товаров как минимум на две недели вперед, говорят эксперты.